Erster Neuzugang für Jaissle

Lukas Hornicek verlässt den SC Braga und schließt sich Newcastle United an. Wie Fabrizio Romano berichtet, ziehen die Magpies die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 29 Millionen Euro für den 24-jährigen Torhüter. Auch die Vertragsmodalitäten mit dem Schlussmann sind bereits geklärt.

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Hornicek war in den vergangenen Wochen unter anderem auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Die Münchner sollen den Keeper aus Braga aufmerksam verfolgt haben, konkrete Verhandlungen nahmen sie allerdings nie auf. Der designierte neue Trainer Matthias Jaissle darf sich somit auf den Tschechen freuen, der Ende Mai sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte und zuletzt auch dem WM-Kader angehörte.