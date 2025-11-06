BVB: Gerüchte um vier Neuzugänge
Die Talentspäher von Borussia Dortmund sind wieder vielerorts unterwegs. Gerüchte kursieren dieser Tage vor allem um vier Spieler.
Kauã Prates (17/Cruzeiro)
Der Links- und Innenverteidiger steht nicht nur beim BVB auf dem Zettel, will laut Berichten aus seiner brasilianischen Heimat aber unbedingt nach Dortmund wechseln. Prates besitzt eine 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel – diese wird Schwarz-Gelb kaum zahlen. Im Sommer, wenn der U17-Nationalspieler volljährig wird, steht aber nur noch eine Vertragslaufzeit von eineinhalb Jahren an. Mit etwas Verhandlungsgeschick könnte es klappen mit Prates‘ Traum vom BVB.
Guille Fernández (17/FC Barcelona)
Schon im Sommer waren die Dortmunder am zentralen Mittelfeldspieler dran. Der Kontakt zum Spieler besteht weiterhin – und die Chancen auf den Zuschlag könnten schlechter sein. Bei Barça wartete Fernández, derzeit verletzt, bislang auf seinen ersten Profieinsatz, der Vertrag des spanischen U19-Nationalspielers läuft zudem 2027 aus.
Juan Cruz Meza (17/River Plate)
Der offensive Mittelfeldspieler wäre ebenfalls ein Kandidat für einen Sommerwechsel. Mezas Vertrag läuft sogar schon Ende 2026 aus. Der argentinische U17-Nationalspieler spielt regelmäßig für Rivers Profis und Zweitvertretung, gilt in seiner Heimat als vielversprechendes Top-Talent.
Giovane (21/Hellas Verona)
Scouts der Borussia sollen am Wochenende beim Spiel gegen Inter Mailand (1:2) vor Ort gewesen sein, um Giovane zu beobachten. Der brasilianische Mittelstürmer trug sich auch gleich in die Torschützenliste ein. Bei Verona ist Giovane gesetzt, der Serie A-Klub hofft auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro. Neben dem BVB zeigt auch der AC Mailand Interesse.
