BVB: Gerüchte um vier Neuzugänge

Kauã Prates (17/Cruzeiro)

Der Links- und Innenverteidiger steht nicht nur beim BVB auf dem Zettel, will laut Berichten aus seiner brasilianischen Heimat aber unbedingt nach Dortmund wechseln. Prates besitzt eine 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel – diese wird Schwarz-Gelb kaum zahlen. Im Sommer, wenn der U17-Nationalspieler volljährig wird, steht aber nur noch eine Vertragslaufzeit von eineinhalb Jahren an. Mit etwas Verhandlungsgeschick könnte es klappen mit Prates‘ Traum vom BVB.

Guille Fernández (17/FC Barcelona)

Schon im Sommer waren die Dortmunder am zentralen Mittelfeldspieler dran. Der Kontakt zum Spieler besteht weiterhin – und die Chancen auf den Zuschlag könnten schlechter sein. Bei Barça wartete Fernández, derzeit verletzt, bislang auf seinen ersten Profieinsatz, der Vertrag des spanischen U19-Nationalspielers läuft zudem 2027 aus.

Juan Cruz Meza (17/River Plate)

Der offensive Mittelfeldspieler wäre ebenfalls ein Kandidat für einen Sommerwechsel. Mezas Vertrag läuft sogar schon Ende 2026 aus. Der argentinische U17-Nationalspieler spielt regelmäßig für Rivers Profis und Zweitvertretung, gilt in seiner Heimat als vielversprechendes Top-Talent.

Giovane (21/Hellas Verona)

Scouts der Borussia sollen am Wochenende beim Spiel gegen Inter Mailand (1:2) vor Ort gewesen sein, um Giovane zu beobachten. Der brasilianische Mittelstürmer trug sich auch gleich in die Torschützenliste ein. Bei Verona ist Giovane gesetzt, der Serie A-Klub hofft auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro. Neben dem BVB zeigt auch der AC Mailand Interesse.