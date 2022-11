Werder: Werner-Verlängerung unter einer Bedingung

Werder Bremen hat eine eventuelle Verlängerung von Cheftrainer Ole Werner offenbar an eine Bedingung geknüpft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen Gespräche über eine Ausdehnung des 2024 auslaufenden Vertrages erst beginnen, wenn man in der Bundesliga mindestens 40 Punkte auf dem Konto hat. Die 40-Punkte-Marke gilt gemeinhin als sicheres Zeichen für den Klassenerhalt.

Die Verantwortlichen wollen der Zeitung zufolge verhindern, dass sich die Geschichte von Florian Kohfeldt wiederholt. 2021 verlängerte dieser nach einer erfolgreichen Hinrunde seinen Kontrakt um zwei Jahre, am Ende der Saison stieg Bremen als Tabellensiebzehnter in die zweite Liga ab. Werner selbst wäre einem Verbleib an der Weser nicht abgeneigt. Erst kürzlich betonte der 34-Jährige: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Als Aufsteiger belegt Werder zur Winterpause Rang neun und hat damit gute Chancen auf den Ligaverbleib.