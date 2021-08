BVB & Bayer: Gourna-Douath im Visier

Frankreich-Talent Lucas Gourna-Douath weckt offenbar Interesse in der Bundesliga. Nach Informationen von ‚RMC‘ steht der 17-Jährige bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf dem Zettel, beide sollen sich bereits nach Gourna-Douath erkundigt haben.

Der zentrale Mittelfeldspieler von der AS Saint-Étienne ist auch beim FC Chelsea und Atalanta Bergamo ein Thema. Die Italiener planen laut ‚RMC‘, ein erstes Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro abzugeben.

Allzu große Chancen auf einen Transfer bestehen in diesem Sommer aber offenbar nicht. Gourna-Douath, der in vier Tagen 18 wird, stehe vor einer Vertragsverlängerung bis 2025. Mindestens eine weitere Ligue 1-Saison will der Junioren-Nationalspieler absolvieren. In seinem ersten Profijahr bestritt Gourna-Douath 30 Partien.