Kiel vor Wriedt-Transfer

Holstein Kiel lotst offenbar Kwasi Wriedt (27) zurück nach Deutschland. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ steht ein Wechsel des ehemaligen Bayern II-Stürmers an die Förde unmittelbar bevor. Wriedt kommt vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg.

Drei Jahre lang ging der gebürtige Hamburger für Bayerns zweite Mannschaft auf Torejagd und erzielte für die Münchner stolze 71 Tore in 98 Pflichtspielen. Nach 44 Partien und zwölf Toren in den Niederlanden geht es für Wriedt nun allem Anschein nach in der zweiten Liga weiter. Da sein Vertrag noch bis 2023 datiert ist, wird eine Ablöse fällig.