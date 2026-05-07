Kvaratskhelia-Bruder spielt bei Bayern vor

Tornike Kvaratskhelia (16) ist nicht nur nach München gereist, um sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern zu treffen, sondern spielte auch in der U17 vor. Wie die ‚tz‘ berichtete, hinterließ der jüngere Bruder von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia (25) in der Partie am Dienstag gegen die Global Academy von Legende Klaus Augenthaler einen guten Eindruck, indem er beim 3:1-Sieg unter anderem einen sehenswerten Treffer erzielte.

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Erst am Wochenende hatte Kvaratskhelia gegen Dinamo Batumi sein Kaderdebüt für die Profis von Dinamo Tiflis gefeiert. Der georgische U17-Nationalspieler ist wie sein Bruder auf Linksaußen beheimatet. Neben dem FCB sollen auch andere europäische Topklubs interessiert sein, die heißeste Spur führt aber in die bayrische Landeshauptstadt. Das Problem: Da Georgien nicht zur EU gehört, dürfte Kvaratskhelia erst mit 18 Jahren zu den Bayern wechseln. Möglich, dass er im Falle eines Transfers zunächst andernorts untergebracht wird. Dafür müsste Campuschef Jochen Sauer jedoch einen geeigneten Leihklub finden.