Wolfsburg beendet Trainer-Debatte: Glasner bleibt

Der VfL Wolfsburg hat den Gerüchten um ein Aus von Trainer Oliver Glasner ein Ende gesetzt. In einem Statement teilt der Bundesligist mit, dass Geschäftsführer Jörg Schmadtke, Sportdirektor Marcel Schäfer und Glasner sich am heutigen Freitag zu einem Gespräch zusammengefunden haben.

Das Amt des 46-jährigen Österreichers sei dabei „zu keinem Zeitpunkt Gegenstand“ der Diskussion gewesen. Vielmehr habe es sich bei der vorherigen öffentlichen Debatte um „Spekulationen“ der Medien gehandelt. Den Inhalt des heutigen Gesprächs, den der VfL als „konstruktiven Austausch“ bezeichnet, wolle man „intern behandeln“.

Glasner hatte in der Vorwoche Kritik am Transfermarkt der Wölfe geäußert und bemängelt, dass kein Offensivspieler mit „Tiefgang“ und „Tempo“ verpflichtet wurde. „Dass ich darüber, was der Trainer gesagt hat, nicht glücklich bin, ist klar, aber deswegen schmeiße ich jetzt den Trainer nicht sofort raus“, reagierte Schmadtke in der Folge. Und auch Glasner stellte später klar, er sehe seine Aussagen nicht als Kritik oder Schuldzuweisung.