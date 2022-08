Paderborn verleiht Bormuth

Der SC Paderborn verleiht Robin Bormuth nur kurz nach seiner Ankunft weiter. Bis zum Saisonende soll der 26-jährige Innenverteidiger für Ligarivale 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Bormuth wechselte erst in diesem Sommer vom Karlsruher SC nach Paderborn, kam bei den ersten sechs Pflichtspielen aber nur im DFB-Pokal zum Einsatz. Sein Vertrag beim SCP läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen erklärt: „Mit Robin Bormuth ist ein gestandener Zweitligaprofi kurzfristig auf den Markt gekommen, der über viel Erfahrung verfügt und von der Größe und Körperlichkeit optimal in unser Anforderungsprofil eines Innenverteidigers passt.“ Paderborns Sportchef Fabian Wohlgemuth sagt: „Innerhalb der Saisonvorbereitung hat sich in unserem Team eine andere Innenverteidiger-Konstellation ergeben. Deshalb kam Robin bislang nicht so zum Zuge, wie er es sich erhofft hat. Robin braucht Spielpraxis auf hohem Niveau, die er in Kaiserslautern bekommen wird.“