Zwei Angebote: Werders klare Haltung bei Coulibaly

Werder Bremen wollte Karim Coulibaly auf den letzten Metern des Transferfensters nicht abgeben. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Bremer Verantwortlichen zwei Angebote für den 18-jährigen Innenverteidiger abgelehnt. Eine Offerte kam dem Bericht zufolge von der Insel, die andere aus Italien.

Der Bundesligist blieb jedoch standhaft. Zum einen, weil Coulibaly in der Werder-Defensive gesetzt ist, zum anderen, weil die Hoffnung besteht, dass der deutsche U19-Nationalspieler seinen Wert in der Rückrunde weiter steigert. Im Sommer könnte Coulibaly, dessen Vertrag bis 2029 läuft, dann ein heißes Eisen auf dem Transfermarkt sein.