Zwei Angebote: Werders klare Haltung bei Coulibaly

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Karim Coulibaly sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Werder Bremen wollte Karim Coulibaly auf den letzten Metern des Transferfensters nicht abgeben. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Bremer Verantwortlichen zwei Angebote für den 18-jährigen Innenverteidiger abgelehnt. Eine Offerte kam dem Bericht zufolge von der Insel, die andere aus Italien.

Der Bundesligist blieb jedoch standhaft. Zum einen, weil Coulibaly in der Werder-Defensive gesetzt ist, zum anderen, weil die Hoffnung besteht, dass der deutsche U19-Nationalspieler seinen Wert in der Rückrunde weiter steigert. Im Sommer könnte Coulibaly, dessen Vertrag bis 2029 läuft, dann ein heißes Eisen auf dem Transfermarkt sein.

