Union: Saison-Aus für Ryerson

Union Berlin kann im Saisonendspurt nicht mehr auf Außenbahnspieler Julian Ryerson zurückgreifen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 22-Jährige bei der gestrigen Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:4) eine Verletzung im rechten Knie zugezogen. Ryerson werde mehrere Wochen ausfallen.

Der Norweger wurde in der 60. Minute eingewechselt und musste den Platz nur fünf Minuten später wieder verlassen. Ryerson kam in dieser Saison in 17 Pflichtspielen für Union zum Einsatz.