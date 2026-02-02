16 Millionen: Bundesligist will Smets

Der VfL Wolfsburg will unbedingt noch einen Verteidiger verpflichten. Unter anderem mit Ko Itakura (29, Ajax Amsterdam), Kristoffer Ajer (27, FC Brentford) und Charlie Cresswell (23, FC Toulouse) wurden die Wölfe in Verbindung gebracht – gekommen ist noch keiner. Mit Matte Smets ist ein neuer Kandidat ins Blickfeld geraten.

Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ hat der VfL sogar bereits ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro für den 22-Jährigen abgegeben. Allerdings haben die Belgier vorerst abgelehnt, ein Verkauf im Winter sei kein Thema. Ob das letzte Wort schon gesprochen ist, wird sich im Laufe des heutigen Deadline Day zeigen. Als Alternative beschäftigt man sich in der Autostadt mit Josip Sutalo (25/Ajax Amsterdam).

Bei Genk ist Smets absolut gesetzt, jedes der 23 Saisonspiele in der Jupiler Pro League spielte der Innenverteidiger von Anfang an. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.