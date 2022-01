Trybull geht nach Sandhausen

Der SV Sandhausen hat am Deadline Day ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach Erich Berko (27) findet auch der zuvor vereinslose Tom Trybull am Hardtwald einen neuen Arbeitgeber. Kürzlich hatte sich der 28-jährige Mittelfeldmann von Hannover 96 getrennt, für das der Rechtsfuß in der Hinrunde fünf Einsätze in der zweiten Liga absolvierte. „Ich freue mich in Sandhausen zu sein und die sportliche Zukunft gemeinsam mit den Fans, am besten schon ab nächsten Samstag im Heimspiel gegen Aue, erfolgreich zu gestalten“, äußert sich Trybull.

„Mit Tom bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der uns in der momentanen Phase sicherlich weiterhelfen wird. Er hat sich seine Meriten unter anderem auf der Insel und in den Niederlanden verdient. Im Kader wird er den Platz von Carlo Sickinger eins zu eins übernehmen“, sagt SVS-Coach Alois Schwartz. Vor seinem Engagement in Hannover stand Trybull bei Norwich City, den Blackburn Rovers sowie ADO Den Haag unter Vertrag.