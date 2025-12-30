West Ham bietet für Füllkrug-Nachfolger

West Ham United drückt bei der Suche nach einem neuen Stürmer aufs Gaspedal. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, haben die Hammers ein Angebot in Höhe von rund 14 Millionen Euro für Rafiu Durosinmi vom FC Viktoria Pilsen abgegeben. Der Rechtsfuß, dssen Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte in London den Kaderplatz von Niclas Füllkrug (32/AC Mailand) einnehmen. Interesse an dem 22-Jährigen wird allerdings auch Benfica Lissabon, Lazio Rom und dem VfB Stuttgart nachgesagt.

Durosinmi war im Sommer 2023 für eine Ablöse von 850.000 Euro vom MFK Karvina zu Pilsen gewechselt. Seitdem absolvierte der Nigerianer 86 Spiele für den tschechischen Erstligisten, in denen er 35 Tore schoss und zehn weitere vorbereitete. Ursprünglich sollte Durosinmi Anfang 2024 zu Eintracht Frankfurt wechseln, fiel damals jedoch durch den Medizincheck.