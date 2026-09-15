Erster DFB-Kader: Klopps Entscheidungen im Live-Ticker

Freiburgs Philipp Treu (25) hat verraten, dass er mit Jürgen Klopp gesprochen hat. „Ob es am Donnerstag reicht, wird man sehen. Ich kann sagen: Das Gespräch mit dem Bundestrainer hatte ich. Wir haben uns da mal kennengelernt, deshalb kann ich da auch nur Positives sagen. Es war ein cooles Gespräch, um auch einen Eindruck zu bekommen, was seine Ideen und sein Plan ist“, so der Rechtsverteidiger gegenüber ‚RTL‘ und ‚Sky‘.