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Erster DFB-Kader: Klopps Entscheidungen im Live-Ticker

Am Donnerstag präsentiert Jürgen Klopp seinen ersten DFB-Kader als Bundestrainer. Einige Entscheidungen sickern vorab schon durch.

von Redaktion
1 min.
Jürgen Klopp DFB @Maxppp

Ter Stegen wird Nummer eins

Jürgen Klopp hat sich auf die neue Nummer eins festgelegt. Laut der ‚Sport Bild‘ wird Marc-André ter Stegen (34) nach dem Rücktritt von Manuel Neuer (40) wieder Stammtorwart, sollte er vollständig fit bleiben.

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Treu enthüllt Klopp-Gespräch

Freiburgs Philipp Treu (25) hat verraten, dass er mit Jürgen Klopp gesprochen hat. „Ob es am Donnerstag reicht, wird man sehen. Ich kann sagen: Das Gespräch mit dem Bundestrainer hatte ich. Wir haben uns da mal kennengelernt, deshalb kann ich da auch nur Positives sagen. Es war ein cooles Gespräch, um auch einen Eindruck zu bekommen, was seine Ideen und sein Plan ist“, so der Rechtsverteidiger gegenüber ‚RTL‘ und ‚Sky‘.

Klopp hat die Qual der Wahl

Wie wird Klopp seinen Kader zusammenstellen? FT hat eine Prognose gewagt und 32 Debütanten zusammengestellt.

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Kehrt Füllkrug zurück?

Hat Niclas Füllkrug (33) Chancen, von Jürgen Klopp zurück ins DFB-Team berufen zu werden? „Bei uns hat sich noch keiner gemeldet. Deshalb haben wir uns auch noch keine Gedanken über eine mögliche Nominierung gemacht“, lässt Werder Bremens Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ durchblicken.

Baumann nicht dabei

TSG-Kapitän Oliver Baumann (36) erhält keine Einladung, berichtet die ‚Bild‘. Stattdessen soll Marc-André ter Stegen (34/Ajax Amsterdam) ins deutsche Tor zurückkehren. Jonas Urbig (23/FC Bayern) und Alexander Nübel (29/Besiktas) dürften seine Stellvertreter werden, zudem winke Finn Dahmen (28/FC Augsburg) eine Nominierung.

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Erster Klopp-Kader

Am Donnerstag um 10 Uhr wird der DFB den ersten Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp präsentieren. Es warten vier Partien in der Nations League auf die deutsche Auswahl, die wohl einen bis zu 30-köpfigen Kader umfassen wird.

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