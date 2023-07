Bayern: Heute Durchbruch bei Kane?

Im Poker um Harry Kane könnte sich am heutigen Montag Entscheidendes tun. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Bosse des FC Bayern zuversichtlich, beim Treffen mit Daniel Levy eine Einigung zu finden. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und Kaderplaner Marco Neppe machen sich heute auf den Weg nach London, um persönlich mit dem Boss von Tottenham Hotspur zu sprechen.

Zwischen Kane und den Bayern ist längst alles klar. Der 30-Jährige will noch in diesem Sommer zum deutschen Rekordmeister wechseln. Sein Vertrag bei den Spurs endet in einem Jahr. Der englische Topklub ist darum ebenfalls daran interessiert, den Deal über die Bühne zu bringen. Ansonsten droht ein ablösefreier Weggang in einem Jahr. Als Ablöse für diesen Sommer stehen über 100 Millionen Euro im Raum.

