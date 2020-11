England: Bellingham-Debüt & Sancho-Tor

Beim souveränen 3:0-Sieg der englischen Nationalmannschaft am gestrigen Donnerstag gegen Irland standen auch zwei Spieler von Borussia Dortmund im Mittelpunkt. Jude Bellingham (17) wurde mit seiner Einwechslung in der 73. Minute zum drittjüngsten Debütanten in der Geschichte der Three Lions.

Jadon Sancho (20), beim BVB zuletzt ebenso in der Kritik wie im Nationalteam, beendete dagegen in der 31. Minute seine Torflaute aus dem Spiel heraus. Darüber hinaus trafen Harry Maguire und Dominic Calvert-Lewin für England.