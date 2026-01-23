Wegen Robertson: Tsimikas vor Liverpool-Rückkehr

Sollte der sich anbahnende Abgang von Andy Robertson (31) zu Tottenham Hotspur Realität werden, könnte der FC Liverpool wohl umgehend wieder einen alten Bekannten begrüßen. Laut Fabrizio Romano hat die AS Rom grünes Licht für einen Abbruch der Leihe von Kostas Tsimikas (29) und eine vorzeitige Rückkehr zu den Reds gegeben.

Erst im Sommer war der griechische Linksverteidiger leihweise zu den Italienern gewechselt, nun deutet vieles auf ein schnelles Ende des Gastspiels hin. Die Klubs hatten zwar keine Klausel vereinbart, stehen aber in Kontakt. Für die Roma kam Tsimikas nur auf 380 Einsatzminuten in der Serie A.