Juve-Talent De Winter: Leverkusen & Bochum dran

Vor vier Jahren wagte Koni De Winter den Schritt aus seiner belgischen Heimat zum italienischen Topklub Juventus Turin. Bei den Bianconeri hat sich der Innenverteidiger seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und auch schon die ersten Minuten in der Champions League gesammelt. Wie es weitergeht mit De Winter, ist aber völlig offen.

In Turin könnte es kompliziert werden, in den nächsten Jahren auf viel Spielzeit zu kommen. In den nächsten Wochen will der Youngster darum mit seinem Arbeitgeber über die Zukunftsplanung sprechen. Ein Transfer oder eine Leihe im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Einige Interessenten haben schon angeklopft. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, strecken neben der AS Rom und der SSC Neapel auch Bayer Leverkusen und der VfL Bochum die Fühler nach De Winter aus.

Beim Revierklub könnte der belgische U21-Nationalspieler das Erbe von Armel Bella-Kotchap antreten. Der 20-Jährige hofft auf einen Transfer nach England und könnte Bochum zehn Millionen Euro Ablöse einbringen. Für Leverkusen käme eine Verpflichtung wohl nur infrage, wenn die Werkself Edmond Tapsoba (23), Jonathan Tah (26), Odilon Kossounou (21) oder Piero Hincapié (20) ziehen lässt.