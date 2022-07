Palace sichert sich Doucouré

Crystal Palace macht den Transfer von Cheick Doucouré (22) perfekt. Wie der Londoner Klub verkündet, kommt der defensive Mittelfeldspieler vom RC Lens und bindet sich bis 2027 an die Eagles.

„Ich bin sehr glücklich, ich fühle viel Freude und bin sehr stolz darauf, ein Palace-Spieler zu sein. Ich bin stolz darauf, heute bei Palace zu sein“, so die ersten Worte des Neuzugangs. Bei Lens war Doucouré in der abgelaufenen Saison gesetzt. Der Mittelfeldakteur aus Mali kam auf 37 Pflichtspieleinsätze. Auch der VfL Wolfsburg wurde mit ihm in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.