Diese Top-Klubs jagen Werder-Juwel Coulibaly

Karim Coulibaly hat sich als feste Größe in der Hintermannschaft von Werder Bremen etabliert: 20 Startelf-Einsätze im deutschen Oberhaus sprechen eine deutliche Sprache. Da wundert es nicht, dass der deutsche U21-Nationalspieler bei gleich mehreren Top-Klubs auf dem Zettel steht.

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Schon vor einigen Tagen war durchgesickert, dass Paris St. Germain konkretes Interesse am spielstarken Linksfuß zeigt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge befinden sich derzeit jedoch zwei Premier League-Klubs in der Pole-Position im Rennen um einen Transfer: Newcastle United und der FC Chelsea sollen bereits „ernsthafte Gespräche“ mit Coulibaly geführt haben. Auch Serie A-Klub SSC Neapel und Ligue 1-Vertreter Olympique Marseille haben den deutschen U-Nationalspieler auf der Liste.

Die von Werder geforderten 45 Millionen Euro könnten alle genannten Top-Klubs in der Theorie problemlos zahlen, ein konkretes Angebot habe es jedoch noch nicht gegeben. Für den beim Hamburger SV ausgebildeten Coulibaly stehen im Sommer einige Türen offen. Bis dahin kämpft der Defensivakteur mit den Bremern noch um den Klassenverleib.