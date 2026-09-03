Emin Kujovic wird den 1. FC Köln offenbar zeitnah verlassen. Wie die ungarische Sportzeitung ‚Nemzeti Sport‘ berichtet, steht Zalaegerszegi TE unmittelbar vor der Verpflichtung des 21-Jährigen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll bereits am heutigen Donnerstag beim ungarischen Erstligisten ins Training einsteigen.

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Kujovic stammt aus dem Nachwuchs des FC, kam für die Profis der Kölner jedoch noch nicht zum Einsatz. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Bosnier auf Leihbasis beim österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC, für den er neun Partien absolvierte. Das Transferfenster in Ungarn schließt heute um Mitternacht, weshalb Eile geboten ist.