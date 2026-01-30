Menü Suche
Bayern verhandelt Millionen-Deal mit Milan

Einige junge Spieler bekommen beim FC Bayern in dieser Saison Einsatzminuten. Magnus Dalpiaz gehört nicht dazu und könnte daher zu einem anderen namhaften Klub wechseln.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Tom Bischof, Magnus Dalpiaz und Lennart Karl im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern könnten Eigengewächs Magnus Dalpiaz abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen Verhandlungen mit dem AC Mailand über eine Leihe des Österreichers.

Teil des Deals soll eine Kaufoption in moderater Millionenhöhe sein, während sich die Bayern auch eine Rückkaufoption sichern wollen. Dalpiaz steht noch bis 2028 in München unter Vertrag.

Im Profiteam der Bayern spielt der 19-jährige Rechtsverteidiger, der auch innen und links ran kann, noch keine Rolle. Bei Milan wird ihm der entsprechende Schritt jedoch zugetraut, heißt es. Bis Montagabend bleibt Zeit, den Wechsel noch im Winter durchzuboxen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Mailand
Magnus Dalpiaz

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Mailand Logo AC Mailand
Magnus Dalpiaz Magnus Dalpiaz
