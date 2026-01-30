Bundesliga
Bayern verhandelt Millionen-Deal mit Milan
Einige junge Spieler bekommen beim FC Bayern in dieser Saison Einsatzminuten. Magnus Dalpiaz gehört nicht dazu und könnte daher zu einem anderen namhaften Klub wechseln.
Der FC Bayern könnten Eigengewächs Magnus Dalpiaz abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen Verhandlungen mit dem AC Mailand über eine Leihe des Österreichers.
Teil des Deals soll eine Kaufoption in moderater Millionenhöhe sein, während sich die Bayern auch eine Rückkaufoption sichern wollen. Dalpiaz steht noch bis 2028 in München unter Vertrag.
Im Profiteam der Bayern spielt der 19-jährige Rechtsverteidiger, der auch innen und links ran kann, noch keine Rolle. Bei Milan wird ihm der entsprechende Schritt jedoch zugetraut, heißt es. Bis Montagabend bleibt Zeit, den Wechsel noch im Winter durchzuboxen.
