Barça bietet Dembélé fünf Jahre

Der FC Barcelona plant langfristig mit Ousmane Dembélé (24). Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge stellen die Katalanen dem Franzosen ein neues Arbeitspapier über fünf Jahre in Aussicht. Der aktuelle Kontrakt läuft im nächsten Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ex-Dortmunder ist einem Verbleib bei Barça nicht abgeneigt. Ob beide Parteien einen gemeinsamen Nenner in Sachen Gehalt finden werden, ist allerdings fraglich. Interesse am Flügelstürmer wird unter anderem Juventus Turin nachgesagt. In einem Jahr wäre Dembélé nach jetzigem Stand ablösefrei auf dem Markt.