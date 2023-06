Schalke verkauft Larsson

Der FC Schalke 04 erzielt wichtige Transfereinnahmen für das Projekt Wiederaufstieg. Nach offiziellen Vereinsangaben haben die Königsblauen Offensivspieler Jordan Larsson an den FC Kopenhagen verkauft. In der dänischen Hauptstadt unterschreibt der 25-Jährige bis 2027.

Larsson verbrachte bereits die abgelaufene Rückrunde auf Leihbasis in Kopenhagen. Per Kaufoption über 2,5 Millionen Euro konnten die Dänen Larsson festverpflichten. Dem Vernehmen nach einigte man sich mit Schalke aber außervertraglich auf eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen. Im Sommer 2022 war Larsson ablösefrei von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen gewechselt.

