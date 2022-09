Laimer über geplatzten Bayern-Transfer: „Hätte gerne was Neues probiert“

Konrad Laimer (25) hat sich zu seinem geplatzten Wechsel zum FC Bayern geäußert. „Ich habe diesen Sommer viele Gespräche geführt [...]. Schlussendlich hat es am Ende nicht funktioniert. Es bringt jetzt auch nichts, da rumzumeckern. Ich bin fünf Jahre hier, jetzt wird es ein sechstes Jahr, alles ist gut“, resümiert der Mittelfeldspieler von RB Leipzig im Gespräch mit der ‚Bild‘. Er wisse, „wie ich mit der ganzen Geschichte umgehen soll und auch muss“.

Dass er gerne zum Rekordmeister gewechselt wäre, daraus macht Laimer keinen Hehl: „Nach fünf Jahren kommt dann vielleicht der Punkt, wo man sagt, man braucht eine neue Herausforderung. So war es bei mir diesen Sommer. Ich hätte gerne mal was Neues probiert.“ Der Österreicher betont aber auch: „Das ist ja keine Entscheidung gegen Leipzig.“

Wochenlang feilschten beide Klubs um die Ablöse, wurden sich aber nicht einig. In einem Jahr wäre RB bei einem erneuten Vorstoß der Bayern aber machtlos: Laimers Vertrag in Leipzig läuft aus. Der Frage nach einer möglichen Verlängerung weicht er aus: „Mal schauen, was das Jahr bringt. Wie gesagt, jetzt will ich erst mal eine erfolgreiche Saison spielen.“