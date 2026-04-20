Camavinga trifft Zukunftsentscheidung

Trotz einer schwierigen Saison sieht Eduardo Camavinga seine Zukunft weiter bei Real Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der 23-Jährige nicht die Absicht, die Königlichen im Sommer zu verlassen – obwohl er aktuell nicht zum Stammpersonal gehört. Weder unter Xabi Alonso noch unter Álvarao Arbeloa konnte sich der französische Nationalspieler durchsetzen, der noch bis 2029 an den Klub gebunden ist.

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Aufgrund mehrerer Verletzungen und einiger schwachen Leistungen kam Camavinga nur selten über die volle Spielzeit zum Einsatz und gilt in Madrid als Abgangskandidat. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit Paris St. Germain, dem FC Arsenal und Manchester United in Verbindung gebracht. Das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein.