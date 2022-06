Tchouaméni bei Real: „Ich möchte den Fußball prägen“

Aurélien Tchouaméni wird in Zukunft das legendäre weiße Trikot von Real Madrid tragen. Während seiner Präsentation bei den Königlichen verriet der 22-jährige Franzose, dass Kylian Mbappé ihn gerne zu Paris St. Germain gelotst hätte: „Kylian hat mit mir gesprochen und mich gefragt, ob ich nach Paris kommen will, aber ich habe ihm gesagt, dass ich zu Real Madrid will. Meine Wahl war immer Real – er hat meine Entscheidung verstanden.“

Er habe keinen Moment gezögert, bei Real zu unterzeichnen, auch nicht, als PSG anklopfte: „Ich möchte den Fußball prägen und der beste Verein dafür ist Real Madrid.“ Auch Karim Benzema und Eduardo Camavinga versuchten, auf den Mittelfeldspieler einzuwirken und boten ihm ihrerseits Hilfe bei der Entscheidungsfindung an, so Tchouaméni, der bei den Madrilenen inzwischen einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat.