Fürth holt neuen Stürmer

Greuther Fürth nimmt Benjamin Zank (21) unter Vertrag. Der Mittelstürmer wechselt von Drittligist Viktoria Köln in die 2. Bundesliga. Beim Kleeblatt unterschreibt Zank bis 2029. In der vergangenen Saison erzielte Zank 13 Tore in 37 Pflichtspielen. Erst vor einem Jahr war er von Carl Zeiss Jena nach Köln gekommen.

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Fürths Geschäftsführer Sport Daniel Meyer sagt: „Ich habe den Weg von Benjamin schon lange verfolgt. Er hat ein enorm spannendes Profil und konnte in der vergangenen Saison in der 3. Liga sofort auf sich aufmerksam machen. Trotz seiner Knieverletzung hatte er eine Vielzahl höherklassiger Interessenten. Wir sehen es als Statement für unseren Weg, dass er sich fürs Kleeblatt entschieden hat. Er bringt mit seiner Physis und Athletik eine hohe Präsenz und Dynamik mit. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war bemerkenswert, weil er sich jeden Schritt hart erarbeitet hat. Diese Mentalität brauchen wir auch bei uns.“