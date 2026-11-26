Sandro Wagner (TSG Hoffenheim | 2017/18)

Damaliges Alter: 30

Ablöse: 13 Millionen

Heute: Trainer Hannover 96

Robert Lewandowski wollte einen Backup, der ihn entlasten kann, und bekam ihn. Wagner erfüllte seinen Job, erzielte in der Rückrunde alle 87 Minuten ein Tor. In der neuen Saison schwanden jedoch Einsatzzeit und Torgefahr. Im folgenden Winter ging es mit acht Millionen Euro Transferverlust nach China zu TJ Teda.

FT-Note: 3

Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps | 2018/19)

Damaliges Alter: 18

Ablöse: 14 Millionen

Heute: FC Bayern

Auch wenn Davies seit geraumer Zeit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat: Seine Verpflichtung war ein Volltreffer. Im Triple-Team 2020 war der zum Linksverteidiger umgeschulte Kanadier ein wichtiger Bestandteil. Heute ist er, sofern fit, immer noch gesetzt. Sein Marktwert hat sich vervielfacht.

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FT-Note: 1

Álvaro Odriozola (Real Madrid | 2019/20)

Damaliges Alter: 24

Ablöse: Leihe

Heute: Real Sociedad

Der Spanier darf sich zwar Triple-Sieger nennen, trug dazu aber denkbar wenig bei. Mitten im Corona-Winter schlug Odriozola in München auf und kam nur auf fünf Teileinsätze. Als in den entscheidenden Champions League-Partien Stamm-Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ausfiel, versetzte Trainer Hansi Flick lieber Joshua Kimmich, als Odriozola zu vertrauen. Immerhin kostete der heute 30-Jährige den FCB aber keine Ablöse.

FT-Note: 5

Yann Sommer (Bor. M’gladbach | 2022/23)

Damaliges Alter: 34

Ablöse: 9 Millionen

Heute: FC Brügge

Der Skiunfall von Manuel Neuer hatte eine neue Nummer eins in München erfordert. Nach zähem Poker löste Hasan Salihamidzic daher die damalige Schweizer Nummer eins los. Sommer zeigte großartige Spiele, aber auch die ein oder andere Schwäche. Mit knapp zwei Millionen Verlust ging es für den Sympathieträger nach einem halben Jahr weiter zu Inter Mailand.

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FT-Note: 3

Daley Blind (Ajax Amsterdam | 2022/23)

Damaliges Alter: 32

Ablöse: ablösefrei

Heute: Ajax Amsterdam

Inmitten einiger Personalsorgen einen damals schon fast 100-fachen niederländischen Nationalspieler zu bekommen, kam als smarter Move daher. Doch die Trainer Julian Nagelsmann und erst recht Thomas Tuchel hatten keine Verwendung für den fußballerisch starken, aber langsamen Blind. Nach vier Spielen im Bayern-Trikot zog der Defensiv-Allrounder – ebenfalls ablösefrei – weiter zum FC Girona.

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FT-Note: 5

João Cancelo (Manchester City | 2022/23)

Damaliges Alter: 28

Ablöse: Leihe

Heute: FC Barcelona

Auch für den kurzfristigen Cancelo-Deal bekam Brazzo Anfang 2023 einigen Applaus. Doch der technisch so beschlagene und flexible Außenverteidiger saß in den wichtigsten Spielen oft draußen und motzte dem Vernehmen nach intern über seine Rolle. Trotzdem versuchten die Bayern, ihn auf den letzten Drücker im folgenden Sommer fest zu verpflichten. Unter dem Strich war die Cancelo-Leihe kostengünstig und keine Katastrophe – dennoch hatten sich alle Beteiligten mehr von ihr versprochen.

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FT-Note: 4

Eric Dier (Tottenham Hotspur | 2023/24)

Damaliges Alter: 29

Ablöse: Leihe

Heute: AS Monaco

Manch einer unkte, dass Dier nur verpflichtet wurde, da er gut mit Superstar Harry Kane befreundet ist. Und tatsächlich spielte der Defensivmann bei Tottenham damals keine Rolle mehr. Doch in München übertraf er die Erwartungen und durfte bis zum Ende der Saison 2024/25 bleiben. Wenn Dier gebraucht wurde, lieferte er in der Regel einwandfreie Leistungen ab. Außerdem war er auch in der Kabine beliebt.

FT-Note: 2

Bryan Zaragoza (FC Granada | 2023/24)

Damaliges Alter: 22

Ablöse: 17 Millionen

Heute: verliehen an Espanyol Barcelona

Jeder Zaragoza-Einsatz kostete die Bayern bislang 2,4 Millionen Euro plus Gehalt. Die Verpflichtung des Flügelstürmers wurde Anfang 2024 vorgezogen, da sich Kingsley Coman verletzt hatte. Thomas Tuchel sah aber keinerlei Rolle für Zaragoza, bemängelte, dass der Spanier weder Englisch noch Deutsch spricht. Mittlerweile haben die Bayern ihn zum vierten Mal verliehen. Zaragozas Vertrag läuft noch bis 2029.

FT-Note: 6

Sacha Boey (Galatasaray | 2023/24)

Damaliges Alter: 23

Ablöse: 30 Millionen

Heute: FC Bayern

Der teuerste Bayern-Wintertransfer der Historie ist gleichzeitig einer der schlechtesten Einkäufe der Vereinsgeschichte. Boey war quasi nie in der Nähe eines Stammplatzes, musste wegen einer verpennten Einwechslung auch schon mal bei Vincent Kompany zum Rapport. Fast dauerhaft versucht der FCB, den Franzosen loszuwerden. Einzig eine kurze Leihrückkehr zu Galatasaray in der vergangenen Rückrunde sprang dabei heraus. Boey kassiert bis 2028 noch weitere 4,5 Millionen Euro Gehalt.

FT-Note: 6

Jonas Urbig (1. FC Köln | 2024/25)

Damaliges Alter: 21

Ablöse: 7 Millionen

Heute: FC Bayern

Sieben Millionen für den Ersatzkeeper eines Zweitligisten machten Anfang 2025 zunächst stutzig. Doch der Plan mit Urbig ging auf. Mittlerweile ist der 23-Jährige deutscher Nationalspieler, vertrat Manuel Neuer schon in 42 Partien und soll im Sommer zur neuen Nummer eins in München aufsteigen. Urbigs Anlagen sind vielversprechend. Viel günstiger hätte Max Eberl einen tauglichen neuen Stammkeeper kaum bekommen können.

FT-Note: 1,5

Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars | 2025/26)

Damaliges Alter: 18

Ablöse: 3,5 Millionen

Heute: FC Bayern

Der Mittelfeldmann kam überraschend per Leihe direkt aus Gambia. In der Rückrunde der vergangenen Saison überzeugte Bara vor allem im Training und wurde daher festverpflichtet. Das brachte ihm auch die Nominierung für den Senegal, die WM-Teilnahme und bislang vier Länderspiele ein. In der laufenden Saison kommt er, auch wegen einer Blinddarm-Operation, noch nicht in Tritt. Dass sich Bara in München durchsetzt, erscheint heute eher abwegig. Ein Transfergewinn sollte aber drin sein.

FT-Note: 3