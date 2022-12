Rose verspricht „gute Lösung“ bei Novoa

Marco Rose ist mit einer Ausleihe von RB Leipzigs Angreifer Hugo Novoa einverstanden. „Hugo braucht Spielzeit. Und wenn er wie in der Hinrunde auch in der Rückrunde nicht auf so viel Spielzeit kommt, werden wir eine gute Lösung für ihn finden“, wird der Cheftrainer der Sachsen vom ‚kicker‘ zitiert.

„Ich denke, für einen jungen Spieler ist es wichtig, so viel wie möglich zu spielen, um Fortschritte zu machen“, stimmt Novoa zu. Zuvor hatte schon der neue RB-Sportchef Max Eberl Gespräche über einen Leihtransfer angekündigt. Sehr wahrscheinlich, dass der 19-jährige Spanier die Rückrunde andernorts bestreitet.