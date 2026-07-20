WM-Awards: Rodri vor Messi

Die längste und größte Fußballweltmeisterschaft ist Geschichte, Spanien hat den zweiten Stern eingefahren. Als bester Spieler des Turniers wurde entsprechend der spanische Mittelfeld-Dirigent Rodri ausgezeichnet. Und auch der beste Torhüter, der den goldenen Handschuh erhielt, kommt mit Unai Simón aus Spanien. Der Schlussmann von Athletic Bilbao musste insgesamt lediglich ein Gegentor hinnehmen. Entscheidenden Anteil an der defensiven Dominanz hatte auch Innenverteidiger Pau Cubarsí vom FC Barcelona, der den Award als bester Jungprofi mit nach Hause nimmt.

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Der WM-Torschützenkönig kommt aus Frankreich. Mit zehn Treffern sicherte sich Kylian Mbappé den goldenen Schuh zum zweiten Mal in Folge und wird darüber hinaus mit dem bronzenen Ball als drittbester Spieler ausgezeichnet. Der französische Superstar liegt mit 22 Treffern nun auch in der ewigen WM-Torschützenliste an der Spitze. Zwischen Rodri und Mbappé platziert die FIFA Lionel Messi, der mit dem silbernen Ball ausgezeichnet wurde.