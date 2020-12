Mainz gibt Aarón ab

Aarón Martín kehrt Mainz 05 den Rücken. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, wird der 23-jährige Linksverteidiger in seine spanische Heimat zu Celta Vigo verliehen. Wie die Küstenstädter mitteilen, konnte man sich zudem eine Kaufoption sichern.

Der neue Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt sagt: „Aarón ist mit dem Wunsch auf Mainz 05 zugekommen, in seiner Heimat die Chance auf mehr Spielpraxis suchen zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und wünschen ihm in den kommenden Monaten in Vigo viel Erfolg.“

Mainzer Rekordtransfer

Aarón war 2018 für drei Millionen Euro Leihgebühr von Espanyol Barcelona nach Mainz gekommen. Ein Jahr später verpflichtete der FSV den Linksfuß für sechs Millionen Euro fest und machte ihn damit zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Zuletzt hatte Aarón keinen festen Stammplatz mehr. In der laufenden Saison stand er gleich siebenmal gar nicht im Kader, fünfmal kam er zum Einsatz. In den kommenden Tagen soll er bei Celta offiziell vorgestellt werden.