Mit personellen Engpässen geht Borussia Dortmund in die Champions League-Partie gegen den FC Villarreal. Vor allem in der Defensive drückt der Schuh. Emre Can (32), Nico Schlotterbeck (26) und Filippo Mane (21) fallen verletzt aus, zudem fehlt Ramy Bensebaini (31) rotgesperrt.

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Folglich stellt sich die Abwehrreihe fast schon von allein auf. Wie auch gegen die TSG Hoffenheim (2:3) am Wochenende rückt Daniel Svensson (24) in die Innenverteidigung, der den verletzten Mane ersetzte. Für ihn übernimmt Maximilian Beier (23) auf der linken Schiene.

Zudem stellt Trainer Niko Kovac Mittelfeld und Offensive um. Joey Veerman (27) rückt im Zentrum für Jobe Bellingham (20) in die Startelf. In der Offensive startet Marcel Sabitzer (32).

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Die Aufstellung des BVB