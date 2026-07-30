Mit Kenny Quetant (19) und Cedric Itten (29) hat Werder Bremen in diesem Sommer bereits zwei Neuner verpflichtet, doch damit ist die Baustelle in der Sturmspitze noch nicht geschlossen. Wie das polnische Onlineportal ‚meczyki.pl‘ berichtet, befinden sich die Grün-Weißen in Verhandlungen um Tomas Bobcek.

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Dieser steht bei Lechia Gdansk noch bis 2030 unter Vertrag, könnte den Verein jedoch ab einer Offerte von zehn Millionen Euro verlassen. Lechia-Präsident Paolo Urfer traf sich in dieser Woche mit Vertretern der Bremer, um über den Transfer zu sprechen. Auch der Hamburger SV zeigte in der Vergangenheit Interesse an dem 24-Jährigen, hat nun aber wohl das Nachsehen.

Der Ekstraklasa-Absteiger würde Bobcek bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Am Mittelstürmer lag der Abstieg ohnehin nicht: In 30 Ligaspielen erzielte der Rechtsfuß 20 Treffer und bereitete sechs weitere vor. Im November 2025 debütierte er für die slowakische Nationalmannschaft und kam unter anderem bei der 0:6-Niederlage gegen Deutschland von der Bank zum Einsatz.