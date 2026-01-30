Belocian vor Bundesliga-Wechsel?

Im Sommer 2024 hatte Bayer Leverkusen 15 Millionen Euro für das Abwehrtalent Jeanuël Belocian an Stade Rennes überwiesen. Der Youngster war ein Vorgriff auf die Zukunft und sollte im damaligen Meisterteam von Coach Xabi Alonso behutsam aufgebaut werden. Im Januar des vergangenen Jahres kam die Entwicklung durch einen Kreuzbandriss jedoch zu einem Halt.

Der französische U21-Nationalspieler kämpfte sich zurück und gab im Herbst sein Comeback. Doch unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand spielt Belocian keine große Rolle, wurde zuletzt nicht einmal für den Champions League-Kader nominiert. Ein Bundesligakonkurrent sieht seine Chance. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ möchte der VfL Wolfsburg zuschlagen und Belocian in die Autostadt locken.

Belocian sucht Spielpraxis

Die Niedersachsen suchen händeringend nach Verstärkung für die Abwehr, Belocian kann innen wie links verteidigen und benötigt dringend Spielpraxis. Der VfL diskutiert intern über eine Verpflichtung des Youngsters, der den Ausfall von Joakim Maehle (28/Schulterverletzung) kompensieren könnte.

Auch für die Innenverteidigung soll noch ein Neuzugang kommen. Hier schielt Wolfsburg jedoch vor allem auf Josip Sutalo (25) von Ajax Amsterdam. Dieser ist beim Eredivisie-Klub nicht mehr erste Wahl und darf den Klub laut Bericht im Winter verlassen.