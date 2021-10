UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga lässt Federn

Der FC Bayern (4:0 gegen Benfica Lissabon), weiterhin ohne Punktverlust, und Eintracht Frankfurt (3:1 gegen Olympiakos) fahren die einzigen Europacup-Dreier für die Bundesliga ein, Bayer Leverkusen (1:1 gegen Betis Sevilla) ergattert immerhin einen Punkt.

Borussia Dortmund muss eine deftige 0:4-Schlappe bei Ajax Amsterdam einstecken, RB Leipzig verliert knapp in Paris (2:3), der VfL Wolfsburg in Salzburg und Union Berlin in Rotterdam geraten bei ihren Auswärtsspielen mit jeweils 1:3 ebenfalls unter die Räder.

In der UEFA-Fünfjahreswertung behauptet die Bundesliga somit problemlos Platz vier vor der Ligue 1, kann den Vorsprung auf die Serie A aber nicht verkürzen. 715 Punkte fließen auf das deutsche Saisonkonto 21/22, die Italiener holen an diesem Spieltag 1.000 Zähler.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 92.355 (20.071)

2 Spanien 83.998 (19.714)

3 Italien 66.902 (17.333)

4 Deutschland 64.927 (9.857)

5 Frankreich 48.081 (11.500)

6 Portugal 46.216 (9.666)

7 Niederlande 38.100 (2.900)

8 Österreich 34.050 (9.750)

9 Schottland 32.100 (12.600)

10 Russland 31.682 (4.000)

Saisonwertung 2021/22

1 Niederlande 8.000

2 England 6.714

3 Frankreich 6.417

4 Spanien 6.286

5 Deutschland 5.929

6 Portugal 5.750

7 Italien 5.714

8 Österreich 5.600

9 Schweiz 5.500

9 Israel 5.500

(Stand: 21. Oktober 2021)