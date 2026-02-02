Atlético sichert sich Vargas

Atlético Madrid hat die Verpflichtung von Obed Vargas (20) bekanntgegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt von den Seattle Sounders und unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030.

Für den dreifachen mexikanischen Nationalspieler zahlen die Rojiblancos dem Vernehmen nach umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro. Seattle sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in beträchtlicher Höhe.