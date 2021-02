Sevilla - BVB: So könnten sie spielen

Unterschiedlicher könnten die Formkurven des FC Sevilla und von Borussia Dortmund nicht sein. Die Andalusier gewannen neun der vergangenen zehn Spiele. Lediglich gegen die diesjährige spanische Übermannschaft Atlético Madrid war nichts zu holen (0:2). Dafür wurde der FC Barcelona vor einer Woche in der Copa del Rey mit 2:0 abgefertigt.

Beeindruckend ist dabei vor allem die Verteidigung, das bislang letzte Gegentor musste Sevilla Mitte Januar beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alavés hinnehmen. Statistiken, von denen der BVB nur träumen kann. Das letzte Spiel ohne Gegentor war der diesjährige Auftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:0). In den acht folgenden Partien fingen sich Roman Bürki respektive Marwin Hitz 15 Tore.

Hitz bleibt im Tor

Am heutigen Mittwochabend wird die etatmäßige Nummer zwei wieder im Kasten stehen. „Roman Bürki hat sein Pensum erhöht, es wird aber noch ein paar Tage dauern“, erklärte Edin Terzic am Montag. Thomas Meunier wird zumindest sein Kadercomeback feiern. Terzic: „Für Meunier wird es reichen, für Hazard und Zagadou noch nicht.“ Thomas Delaney ist zunächst in Dortmund geblieben, da seine Frau das erste gemeinsame Kind erwartet. Aus der erhofften verspäteten Anreise wurde nichts. Da Emre Can deswegen auf der Sechs gebraucht wird, könnte Meunier direkt wieder hinten rechts ran müssen.

Die spannendste Frage aus Dortmunder Sicht wird sein, ob Kapitän Marco Reus wieder von Beginn an ran darf. Gegen die TSG Hoffenheim (2:2) kam der 31-Jährige am Wochenende nur von der Bank. Es ist damit zu rechnen, dass Reus wieder in Startelf stehen und Julian Brandt auf die Bank verdrängen wird.

Lopetegui muss auf Ocampos verzichten

Sevilla-Coach Julen Lopetegui hat keinerlei Gründe, seine in den vergangenen Wochen so stark aufspielende Mannschaft groß umzubauen. Auf Lucas Ocampos muss der Coach nach wie vor verzichten. Der Offensivstar zog sich Anfang Februar eine Knöchelverletzung zu und wird das Hin- und wohl auch das Rückspiel am 9. März verpassen.

Mit Topstürmer Youssef En-Nesyri, der in der laufenden Saison auf 17 Tore kommt, Winterneuzugang Papu Gómez und Mannschaftskapitän Ivan Rakitic sind das Mittelfeld und die Offensive bestens besetzt. Die Viererkette wird wieder vom 22-jährigen Jules Koundé organisiert, der am Wochenende gegen La Liga-Schlusslicht SD Huesca (1:0) geschont wurde.

