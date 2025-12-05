Schlechte Nachrichten für den HSV

Der Hamburger SV muss bis zur Winterpause auf Alexander Rössing-Lelesiit verzichten. Wie Trainer Merlin Polzin auf der Pressekonferenz vor dem Nordderby gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) mitteilte, hat der 18-Jährige einen Muskelfaserriss erlitten. „Alex fällt nicht nur durch seine Gelb-Rote Karte aus, sondern hat sich auch einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen. Das heißt, dass er im Laufe des Jahres nicht mehr einsteigen wird“, erklärte der Übungsleiter.

Rössing-Lelesiit war im vergangenen Winter von Lillestrom SK in Norwegen an die Elbe gewechselt und bestritt seitdem 13 Pflichtspiele für die Rothosen. Zuletzt stand der Flügelspieler sogar zweimal in der Startelf. Gegen den VfB Stuttgart (2:1) feierte der Flügelspieler seine erste Torbeteiligung im HSV-Dress, bevor er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.