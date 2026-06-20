Gündogan verteidigt Sané

Ilkay Gündogan fordert mehr Unterstützung für Leroy Sané ein. Aus seiner Kolumne im ‚Spiegel‘ lässt sich entnehmen: „Er ist ein Spieler, der Raum braucht, um Fehler zu machen. Nur dann kann er wirklich aufblühen. Aber wenn er ständig Sorge hat, dass der erste Fehler sofort Kritik auslöst, wie soll Leroy dann konstant performen? Wir alle müssen mehr tun, um ihn zu unterstützen.“

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Sein Teamkollege bei Galatasaray sei zwar „eine polarisierende Figur“, dennoch glaube er, die Leute würden Sané nicht verstehen. Gündogan weiter: „Das Problem im modernen Fußball ist, dass Fans oft nicht mehr die vollen 90 Minuten anschauen. Alles wird auf die Highlights reduziert. Als Offensivspieler wie Leroy brauchst du Tore und Assists. Sonst giltst du schnell als Versager.“ Abschließend wünscht sich der 35-Jährige, dass Sané mehr Verständnis erhält: „Ich hoffe, dass die Leute sich genauer anschauen, wie Leroy Sané wirklich ist.“