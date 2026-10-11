Nach Neuer-Patzer: Urbig-Wende beim FC Bayern?

Klub-Boss Herbert Hainer gibt sich in der Torhüterfrage beim FC Bayern München salomonisch. Gegenüber der ‚Bild‘ bezieht der 72-Jährige Stellung zu der Diskussion um Manuel Neuer (40) nach dessen folgenschwerem Patzer gegen den FC Augsburg (2:2) am gestrigen Samstag und den Stimmen, die Neu-Nationalspieler Jonas Urbig (23) im Tor des Rekordmeisters sehen wollen: „Mit Jonas Urbig haben wir einen der besten jungen Torhüter überhaupt verpflichtet. Er kommt zum Einsatz, er harmoniert hervorragend mit Manuel Neuer. Ich bin überzeugt, dass er die Nummer eins beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft werden wird. Wir werden sehen, was in den kommenden Wochen und Monaten passiert.“

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Hainer beruft sich auf die klaren Absprachen zwischen den sportlichen Entscheidern und den beiden Keepern: „Der Verein steht mit beiden Torhütern im Gespräch. Seid versichert, dass wir die Situation sehr gut meistern werden. Wir haben bereits besprochen, dass Jonas Urbig mehr Einsätze bekommen wird als in der vergangenen Saison.“ Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus, derzeit deutet alles auf das Karriereende des fünffachen Welttorhüters hin.