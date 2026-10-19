Medien: Neuer Türkei-Trainer gefunden
Der türkische Verband kann vermutlich zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Übereinstimmenden türkischen Medienberichten zufolge steht Sergen Yalcin vor der Übernahme der Mannschaft um Arda Güler (21/Real Madrid) und Kenan Yildiz (21/Juventus Turin). Die endgültige Entscheidung wird bei der Vorstandssitzung am morgigen Dienstag erwartet.
Zuletzt war Yalcin bis zum Ende der vergangenen Saison in einer zweiten Amtszeit bei Besiktas tätig, nun soll der frühere Nationalspieler bei der Türkei den vor zehn Tagen entlassenen Vincenzo Montella beerben. Wunschkandidat für die Nachfolge des Italieners war eigentlich Arda Turan, der Ex-Barça-Star sagte aber ab und bleibt bei Shakhtar Donetsk. Der Plan B heißt offenbar Yalcin.
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