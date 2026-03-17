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Bundesliga

Umbruch geplant: Klub kontaktiert Guirassy

Im Sommer könnten sich die Wege von Borussia Dortmund und Serhou Guirassy trennen. Ein Klub hat jetzt Kontakt aufgenommen und will mit der Verpflichtung des Mittelstürmers einen Kaderumbruch einleiten.

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Serhou Guirassy im Dortmund-Trikot @Maxppp

Dass Serhou Guirassy nach der laufenden Saison einen Transfer anstrebt, wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder berichtet. Zahlreiche Vereine aus ganz Europa beschäftigen sich offenbar mit dem 30-jährigen Guineer. Ein Klub aus England tritt wohl aufs Gaspedal.

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Laut ‚Bild‘ buhlt Tottenham Hotspur um die Gunst des Torjägers von Borussia Dortmund. Kontakt zur Spielerseite wurde dem Bericht zufolge bereits hergestellt. Die Spurs planen, den Kader im Sommer umzukrempeln. Die Verpflichtung von Guirassy wäre ein wichtiger Baustein für die Pläne der abstiegsbedrohten Londoner, so das Boulevardblatt.

Scouts von Tottenham seien bei den vergangenen fünf Spielen der Schwarz-Gelben anwesend gewesen, um Guirassy genau unter die Lupe zu nehmen. In der Premier League würde dem Angreifer nochmal eine Gehaltserhöhung winken, heißt es weiter. Aktuell verdient Guirassy rund zehn Millionen Euro plus Prämien.

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Wettbieten trotz Ausstiegsklausel?

Zwar besitzt der 26-fache Nationalspieler eine 50-Millionen-Ausstiegsklausel, diese ist aber nur für eine bestimmte Auswahl an Spitzenklubs gültig. Tottenham gehört nicht dazu, dementsprechend könnte der BVB eine Ablöse frei verhandeln.

Da auch der AC Mailand konkretes Interesse an Guirassy hat, sind die Dortmunder in einer komfortablen Position. Guirassys Vertrag an der Strobelallee ist noch bis 2028 gültig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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