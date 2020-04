Vertragsende: Ibisevic will weitermachen

Vedad Ibisevic will seine aktive Karriere im Sommer noch nicht beenden. „Ich bin gesund und habe immer noch Lust auf Fußball“, stellte der 35-Jährige in einer Videokonferenz klar. Ibisevics Vertrag bei Hertha BSC läuft Ende Juni aus. Ob es in Berlin oder andernorts weitergeht, ist noch nicht geklärt.

Die Corona-Pause jedenfalls hat für den Stürmer „vielleicht sogar etwas Gutes. Ich merke, wie sehr ich den Fußball vermisse und wie viel Bock ich noch habe.“ Wegen der Pandemie liegen jegliche Verhandlungen auf Eis. Für Ibisevic, seit 2015 bei der Hertha, ist aber ohnehin klar: „Das wichtigste Signal kommt von mir. Ich bin gesund, ich habe Spaß. Ich will weiterspielen. Das ist der entscheidende Punkt.“