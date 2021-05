Schalke verlängert mit Langer

Michael Langer bleibt dem FC Schalke auch in der zweiten Bundesliga erhalten. Wie der Absteiger offiziell mitteilt, hat der Ersatztorhüter seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Langer steht bereits seit 2017 in Diensten der Königsblauen. In der zurückliegenden Saison bestritt der 36-jährige Österreicher drei Bundesligapartien.

Sportvorstand Peter Knäbel ist „sehr froh, dass Michael Langer ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Jeder weiß, wie wichtig er für das Team war und ist. Damit ist ausdrücklich nicht nur eine Rolle innerhalb der Kabine gemeint. Als wir ihn sportlich gebraucht haben, war er auch immer da.“