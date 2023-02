Chelsea: Einigung bei Silva-Verlängerung

Thiago Silva wird in Kürze seinen auslaufenden Vertrag beim FC Chelsea verlängern. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Blues mit dem 38-Jährigen mündlich auf einen neuen Kontrakt bis 2024 geeinigt. Der Innenverteidiger habe für die genannten Konditionen grünes Licht gegeben. Bereits vor einer Woche ließ der Brasilianer durchblicken, dass es bis zur Verkündung nicht mehr lange dauert.

„Wir sprechen darüber, wahrscheinlich wird in den nächsten Tagen alles klar sein. Meine Absicht und auch die des Vereins ist es, weiter zusammenzuarbeiten“, sagte Silva gegenüber ‚ESPN‘. Sportlich gesehen läuft es für den Routinier an der Stamford Bridge bestens. Der Rechtsfuß ist Abwehrchef bei den Blues und kommt auf 24 Pflichtspiele in dieser Saison. Silva war 2020 ablösefrei von Paris St. Germain zu Chelsea gewechselt.

