Sanktionen für Ronaldo | Arbeloa verärgert Carvajal

Wer nicht hören will, muss fühlen

Seit zwei Spielen streikt Cristiano Ronaldo bei Al Nassr. Der Portugiese fühlt sich von der Saudi Pro League gegenüber anderen Vereinen benachteiligt und moniert obendrein ausstehende Gehaltszahlungen. Auch eine Ansage der Liga konnte den 41-Jährigen bislang nicht zum Umdenken bewegen. Nun drohen dem Stürmer Konsequenzen.

Wie das saudische Blatt ‚Asharq Al Awsat‘ berichtet, prüft die saudische Liga sowohl disziplinarische als auch wirtschaftliche Sanktionen gegen den Portugiesen, sollte dieser seinen Streik fortführen. Die Zeitung mutmaßt, dass CR7 gegen Arkadag am Mittwoch (19:15 Uhr) in der Asian Champions League wieder spielen könnte, schließlich richtet sich Ronaldos Ärger nur gegen die saudische Liga.

Zu alt?

Über Jahre hinweg war Dani Carvajal unangefochtener Stammspieler bei Real Madrid. Gleich sechsmal gewann der 34-Jährige mit den Königlichen die Champions League. Im Oktober 2024 verletzte sich Carvajal dann schwer, der Alte wurde er nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr. In acht der zehn vergangenen Spiele wurde Carvajal nicht einmal eingewechselt, beim 2:0-Sieg gegen den FC Valencia schmorte der Kapitän erneut 90 Minuten auf der Bank. Die Entscheidungen von Trainer Álvaro Arbeloa sorgen offenbar für Ärger beim Rechtsverteidiger, der sich nach dem Spiel bei einem Fitnesstrainer beschwerte.

Laut dem Journalisten Antonio Romero von ‚Carrusel Deportivo‘ droht eine Eskalation: „Für mich gibt es einen Fall Carvajal. Er ist der Kapitän von Real Madrid und beschwert sich normalerweise nie, aber neulich sagt er deutlich, dass er bereit ist zu spielen. Das Trainerteam wird seine Gründe haben, aber ich kenne sie nicht.“ Trainer Arbeloa begründet seine Entscheidung derweil wie folgt: „Ich werde ganz klar sein: Ich sehe, dass er im Training besser wird, aber ich werde kein Risiko eingehen.“ Ob Carvajals auslaufender Vertrag im Sommer noch einmal verlängert wird?