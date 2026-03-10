Aouchiche spricht über Schalke-Zukunft

Für Adil Aouchiche (23) ist ein langfristiger Verbleib beim FC Schalke 04 absolut vorstellbar. Im Interview mit der ‚WAZ‘ betont der Offensivakteur, für den der S04 bereits die siebte Profistation ist: „Ich hoffe auf mehr Stabilität. Die Wechsel hatten alle ihre Gründe, sie haben mich alle weitergebracht. Jetzt würde ich aber gern längerfristig an einem Ort bleiben. Trotzdem ist es mir am wichtigsten, dass ich mich als Fußballer und Mensch weiterentwickle. Wenn ich dafür neue Herausforderungen benötige, gehört das dazu. Aber trotzdem wünsche ich mir Stabilität – gern auch hier auf Schalke. Ich würde gern wieder an einem Ort ankommen, wo ich mich mit meiner Familie wohlfühle.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang Februar war Aouchiche vom AFC Sunderland nach Gelsenkirchen gewechselt. Dort überzeugt der dribbelstarke Rechtsfuß bislang auf ganzer Linie. Angesprochen auf seine Ziele mit den Königsblauen sagt der frühere PSG-Youngster: „Ich will nicht zu weit in die Zukunft blicken, man weiß nie, was passiert. Aber jeder von uns hat Ziele, die wir Schritt für Schritt erreichen wollen. Wenn wir an uns arbeiten und weiter fleißig und ambitioniert sind, werden wir den Klub dorthin führen, wo er auf Dauer hingehört – in die Bundesliga. Eigentlich verdienen die Fans sogar die Champions League, da gehört Schalke hin. Nun will ich helfen, den Klub wieder nach oben zu führen.“