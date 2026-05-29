Tedesco vor Trainer-Rückkehr

Domenico Tedesco verschlägt es offenbar in die Serie A. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist der 40-Jährige der „Auserwählte“ beim FC Bologna. Demnach soll der Deutsch-Italiener das Erbe von Vincenzo Italiano antreten, dessen Vertrag am gestrigen Donnerstag aufgelöst wurde. Der Deal könnte noch im Laufe des Tages über die Bühne gehen, heißt es weiter.

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Tedesco musste Ende April bei Fenerbahce nach einer krachenden 0:3-Derbypleite gegen Galatasaray den Hut nehmen. Mit dem Istanbuler Traditionsklub erreichte der frühere Bundesliga-Coach nach 45 Pflichtspielen einen Punkteschnitt von 2,0.