Fassade bröckelt: Erster Riera-Zoff bei der Eintracht

Albert Riera ordnet alles dem Sieg unter und sollte den Erfolg wieder zu Eintracht Frankfurt bringen. Rein ergebnistechnisch sind die ersten sieben Wochen unter der Regie des Spaniers ordentlich verlaufen. Die Hessen gewannen dreimal, spielten zweimal Remis und verloren lediglich gegen den FC Bayern (2:3) und am gestrigen Sonntag bei Mainz 05 (1:2). Dennoch bilden sich erste Risse in der Fassade des großen Riera-Aufbruchs.

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Zwar gelang es dem 43-Jährigen, die löchrige Defensive der Eintracht zu stabilisieren. Viermal blieb die Mannschaft ohne Gegentor. Doch das geht zulasten der Offensive. Torgefahr und ansehnlichen Fußball sucht man unter der Regie des neuen Trainers bisher meist vergeblich. Dieser wird zunehmend ungeduldig und bewies im Anschluss an das Spiel in Mainz, dass er kein guter Verlierer ist.

Riera geht auf Konfrontationskurs

Nach dem äußerst dürftigen Auftritt seiner Mannschaft gegen eine Mainzer Mannschaft, die aus einer englischen Woche kam, verweigerte Riera seinem Gegenüber Urs Fischer auf der Pressekonferenz eine Gratulation zum Sieg und teilt zudem gegen sein eigenes Team aus.

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In einem merkwürdigen Erklärungsversuch beschrieb Riera: „Heute haben wir das Wunder nicht vollbracht. Denn ich würde sagen, hier zu gewinnen ist ein Wunder – denn in 21 Spielen hat Eintracht nur ein einziges Mal in Mainz gewonnen.“ Nur um dann zu betonen, dass sein Team „ein Schlüsselspiel“ verloren habe und seine Mannschaft zu kritisieren und anzukündigen, dass nach der Saison „harte Entscheidungen“ getroffen werden müssten.

Götze-Ausbootung ohne Not

Riera stellt also bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft die Qualität seiner Spieler infrage und fordert indirekt Verbesserungen von seinem Sportvorstand. Markus Krösche selbst zeigte sich nicht gerade beeindruckt von der Performance des Teams und damit auch von der Arbeit des Trainers: „Wir haben nicht gut gespielt. Auch wenn wir viel Ballbesitz hatten, haben wir wenig Möglichkeiten herausgespielt. Gerade gegen tiefstehende Gegner müssen wir schneller und vertikaler spielen, um mehr Torchancen herauszuspielen.“ Laut dem ‚kicker‘ sorgte Rieras Kommunikation auch intern schon für Verwunderung. Das Blatt betitelt seine kommentierende Analyse gar mit: „Dicke Luft in Frankfurt: Riera rückt vom Team ab.“

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Unnötigerweise wartete der Spanier kurz vor der Partie mit einer weiteren überraschenden Entscheidung auf, die in und um den Klub für großes Unverständnis sorgte. Riera bootete Weltmeister Mario Götze aus, der da noch kurz vor seiner Vertragsverlängerung bei der SGE stand. Statt des 33-Jährigen saßen Oscar Höjlund (21) und Love Arrhov (17) auf der Bank. Ein Entschluss von dem sich auch einige Eintracht-Profis irritiert zeigten und den Riera vor den Mikrofonen der Reporter selbst nicht klar begründen konnte.